HV-favoriten bröt långa NHL-torkan: ”Siktade inte ens”

Den tidigare HV-backen har nu sju poäng under sin första säsong med Arizona.

– Det var bara att försöka få den på mål. Vi låg under med ett mål så jag siktade inte ens, utan försökte bara få den på mål, säger Hjalmarsson.

Målet var inte bara Hjalmarssons första under sina 39 matcher i Arizona. Det var också hans första på de senaste 69 NHL-matcherna.

– Jag gjorde ett mål i LA för ett tag sedan och då blev det coach’s challenge och målet dömdes bort för offside. Nu vågade jag inte riktigt tro att det var godkänt den här gången, men det var kul att se pucken gå in. Kul att få hjälpa till att göra något framåt också, inte bara köra poke checks eller backhands ut i mittzonen, säger Hjalmarsson till hockeysverige.se .

