Hyllningen till Pierre Engvall – inför rysaren i natt

Engvall åkte över till Marlies efter att HV71 åkt ur SM-slutspelet redan i åttondelsfinalen. Efter åtta poäng (4+4) på nio grundseriematchen har poängproduktionen gått ned under Calder cup-slutspelet. Inför säsongens sista drabbning står 22-åringen på tre mål och fem målgivande passningar efter 19 matcher.

– Du kan slänga in honom i egen zon och se hur han åker skridskor, hanterar pucken och för den upp över isen. När han kommer igång i offensiv är det svårt att ta pucken ifrån honom. (Frederik) Gauthier and (Colin) Greening är liknande spelare och det är därför den kedjan fungerar så bra, säger Keefe till Toronto Star .

