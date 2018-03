NHL-chansen nära för HV71:s guldhjälte

Efter SM-guldet med HV71 lämnade Lias Andersson Jönköping och skrev i stället på för Frölunda. I samma veva draftades centern av New York Rangers som sjunde spelare totalt. Resultatet blev ett NHL-kontrakt med den klassiska klubben.

HV71:s guldhjälte närmar sig debut i NHL. Det säger New York Rangers coach Alain Vigneault till klubbens sajt.

