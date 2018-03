NHL-gurun: William Karlsson stormar mot jättekontrakt

LeBrun skriver att Karlssons situation är unik då den förre HV-stjärnan aldrig producerat på den här nivån tidigare under sin NHL-karriär.

Vegas ska redan ha erbjudit Karlsson ett nytt kontrakt i januari. Men forwarden ska då ha meddelat via sin agent att ett nytt avtal i stället ska diskuteras efter säsongen tagit slut, skriver LeBrun.

Karlsson sitter på ett utgående kontrakt värt en miljon dollar per år.

Och efter succésäsongen – som även inneburit 24 assist – kan forwarden räkna med en rejäl löneökning, skriver NHL-gurun Pierre LeBrun på sajten The Athletic (betalvägg) .

Förra säsongen svarade Karlsson för sex fullträffar under hela säsongen i Columbus Blue Jackets.

William Karlssons saga i NHL fortsätter. Den tidigare HV-stjärnan har öst in mål för den nystartade klubben Vegas Golden Knights. Med sina 35 fullträffar ligger 25-åringen sexa i den totala skytteligan.

William Karlsson sitter på utgående kontrakt med Vegas Golden Knights. Och den förre HV-stjärnan kan räkna med en rejäl löneökning, skriver NHL-gurun Pierre LeBrun på sajten The Athletic.

