Som News tidigare skrivit om får även den tidigare HV-spelaren Andreas Falk lämna klubben. Något nsd.se avslöjade under måndagen.

Under säsongsslutet blev det sex grundseriematcher och ytterligare två slutspelsmatcher för den 39-årige profilen.

Den tidigare HV-favoriten Per Ledin fick efter många om och men ett kontraktsförslag av Karlskrona en bit in på den gångna säsongen. Men efter bara 14 matcher i Blekinge-lagets dress gick flyttlasset tillbaka till Luleå, en klubb Ledin tidigare representerat.

Per Ledin, 39, och Luleå går skilda vägar, skriver klubben på sin hemsida.

Per Ledin lämnar Luleå

-----

No more pages to load