– Det är inget jag funderar eller grubblar på. Det enda som är säkert är att jag kanske inte kommer gå till december innan jag skriver på ett nytt kontrakt. Man vill ju komma igång med säsongen och det bekommer mig inte att komma in som siste forward. Men det är klart, om man är framme i december och det går över till januari och du frågar mig igen så svarar jag kanske annorlunda. Men just nu förbereder jag mig för säsongen och då finns det inga planer på att man har spelat sin sista match, säger Ledin till hockeynews.se.

Nu är han åter klubblös och under sommaren håller han igång på egen hand. Bland annat genom att spela fotboll i korpen två gånger i veckan.

Per Ledin har haft en lång och framgångsrik karriär. Forwarden, som nu hunnit fylla 39 år, har bland annat två SM-guld med HV71 (tre totalt) på meritlistan.

Per Ledin, 39, jagar fortfarande en ny klubb. Under sommaren tränar den tidigare HV-profilen på egen hand. Bland annat genom att spela korpfotboll.

Per Ledins träning i väntan på ny klubb: Korpfotboll

