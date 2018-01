Ryska uppgifter: HV-favoriten blir OS-joker

När Rikard Grönborg tog ut den svenska OS-truppen lämnade förbundskaptenen två platser öppna. En av de tilltänkta namnen ska ha varit Robert Nilsson, skriver Sportbladet.

Men efter att Nilsson nu åkt på en skada kommer Grönborg ta ut den tidigare HV-stjärnan André Petersson, uppger den ryske journalisten Igor Erenko.

Team Sweden added F Andre Petersson of the Omsk Avangard to its Olympic roster. One more F to be determined

— Igor Eronko (@IgorEronko) January 23, 2018