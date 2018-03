VIDEO: Andreas Borgmans nya jätteträff i Nordamerika

Andreas Borgman är inte en särskilt van målskytt. Under sin säsong i HV71 dunkade backen in sju mål på 59 matcher (slutspel inräknat).

När flyttlasset därefter gick över Atlanten blev det tre strutar på 48 NHL-matcher med Toronto Maple Leafs.

Den senaste tiden har Borgman spenderat i Maple Leafs farmarlag Toronto Marlies. Efter ett snabbt debutmål i sin andra match har mål nummer 2 dröjt för 22-åringen. Men när det kom i ett möte med Syracruse Crunch på onsdagen small det rejält.

Efter en sargkamp hamnade pucken hos HV:s guldhjälte som helt fri framför Crunch-målvakten sköt ett stenhårt handledsskott i krysset.

Andreas Borgman roofs it to cut the deficit in half.#MarliesLive pic.twitter.com/Em0qO9EH2Q

— Toronto Marlies (@TorontoMarlies) February 28, 2018