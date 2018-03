William Karlsson närmar sig milstolpe

– Nä, he he, så långt tänker jag inte. Nu är siktet inställt på 37. Sedan får vi se, säger Karlsson.

Fullträffen innebär att forwarden nu ligger delad nia på listan över flest gjorda mål under den första säsongen för ett expansionslag.

Inte sedan säsongen 2010/11 har en svensk nått milstolpen 40 mål under en och samma NHL-säsong. Då var det Daniel Sedin i Vancouver Canucks som stod för bedriften. Men nu är en annan svensk på god väg att spränga den smått magiska gränsen.

