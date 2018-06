William Karlssons förhoppning – efter supersäsongen

Priset delas ut under NHL Awards natten mot torsdag.

Men Vegas-fansen verkar redan nu kunna andas ut. I en intervju med Las Vegas Review-Journal säger Karlsson att hans förhoppning är att stanna kvar i Golden Knights under lång tid framöver.

I ett lag fullt av storslagna berättelser var det en tidigare HV-spelare som kanske stack ut mest av alla. William Karlsson svarade för sin poängmässigt bästa säsong hittills i världens bästa hockeyliga när han med sina 43 mål och 78 poäng vann Golden Knights interna poängliga. Den förre HV-stjärnan hade tidigare gjort 25 poäng som bäst under en hel säsong.

Ett par veckor har gått sedan Vegas Golden Knights succé under sin debutsäsong i NHL tog slut efter att ha förlorat Stanley cup-finalen med 1–4 i matcher mot Washington Capitals.

Han gjorde succé under sin första säsongen i Vegas Golden Knights. Nu hoppas den förre HV-stjärnan William Karlsson skriva på ett långtidskontrakt med uppstickarklubben som gick hela vägen till Stanley cup-final.

-----

No more pages to load