William Karlssons galna rekordkross – tar plats bland megastjärnorna i NHL

Vad är det egentligen som händer där borta i Nordamerika? Sedan bytet från Columbus Blue Jackets till expansionslaget Vegas Golden Knights har William Karlssons formkurva och poängproduktion pekat spikrakt uppåt.

Den förre HV-stjärnan har under en tid varit i ledningen i den svenska målligan. Men det är inte bara övriga svenska stjärnor han brädar.

För när Golden Knights tog ännu en seger i NHL efter att ha besegrat Chicago med 5–4 natten mot lördag hamnade Karlsson återigen i poängprotokollet.

Svensken assisterade Alex Tuch till 1–0 innan han själv satte 3–1.

WILLIAM KARLSSON GRABS THE CAROM OFF THE BOARDS AND SLAMS IT HOME! 3-1 VEGAS! pic.twitter.com/oQf9K2U44T

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) January 6, 2018