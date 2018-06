William Karlssons kärleksförklaring till Vegas efter sagoåret

Sagan fick ett grymt slut. Vegas Golden Knights var uträknade från början men gick hela vägen till Stanley cup-final under sin debutsäsong i NHL. Där blev Washington Capitals för svåra och vann matchserien med 4–1 i matcher.

Men trots det tunga uttåget har laget och dess spelare hyllats stort. Den förre HV-stjärnan William Karlsson är en av spelarna som snabbt blivit en favorit bland Vegasfansen.

Och det är förstås inte särskilt konstigt. Forwarden dunkade in 43 mål och 78 poäng på 82 grundseriematcher och ytterligare 15 pinnar på 20 slutspelsmatcher. Karlssons bästa notering inför den här säsongen var 25 poäng.

Efter säsongens sista match tidigare i veckan skickar nu Karlsson – som kom till Vegas från Columbus i expansionsdraften – sin kärlek till sina nya hemmafans.

Thank you to the people of Las Vegas for all the support, amazing year! Believe it baby, Vegas is hockey! 🖤💛 — William Karlsson (@WKarlsson71) June 8, 2018

”Tack till invånarna i Las Vegas för allt stöd, ett grymt år”, skriver Karlsson på Twitter.

Och precis som tidigare flödar kärleken tillbaka från fansen.

Thank you for the best and most exciting hockey season the whole NHL has ever seen, we love you, and we’re so proud to have you as our Knight!! 🖤💛 your amazing!! — Emmy (@EmmyLTyra) June 9, 2018

Thank you for being a role model to our little man. He will continue to wear your jersey proudly in his summer camps and will be counting the days until next season. pic.twitter.com/hA9n70dTfK — Jamie Karlson (@JKarlson27) June 8, 2018

Thank you for all the amazing moments. Can’t wait for October. pic.twitter.com/UqSQ695lnX — Patty Gryz (@patty_gryz) June 8, 2018

Sitter på utgående kontrakt

Karlssons kontrakt värt en miljon dollar går ut i sommar. Forwarden blir nu en så kallad restrictred free agent, vilket innebär att Vegas, om de vill, har förtur till rättigheterna att förhandla med 25-åringen.

Och allting pekar på att den förre HV-stjärnan stannar kvar i Nevada.

I en intervju kort efter nederlaget mot Washington sade Karlsson till det samlade pressuppbådet att han vill stanna kvar i klubben.

William Karlsson talks about season and his future as a Restricted Free Agent. #VGK #VegasBorn #NHL pic.twitter.com/kVl3ryMmtq — Ron Futrell (@RonFutrell) June 8, 2018

Karlsson kan dessutom förvänta sig en rejäl löneökning.

The Athletics expert Pierre LeBrun skrev redan i mars att intentionerna var att parterna skulle komma överens om ett nytt kontrakt värt flera miljoner dollar om året. Vegas ska ha erbjudit ett nytt avtal redan i januari. Karlsson och hans agent valde då att vänta med förhandlingarna tills efter säsongen.

LeBruns kollega Eric Duhatschek är mer specific gällande vilka siffror det kan röra sig om.

– Jag kan se Vegas ge honom samma typ av kontrakt, som man nyligen belönade Jonathan Marchessault med, fem år gånger 5 miljoner dollar (ca 44,2 miljoner kronor), säger Duhatschek till Expressen.

– Ett alternativ är att William tar ett kortare avtal, typ över två år, för att sedan jaga de riktigt stora pengarna. Då skulle han vara i en bättre förhandlingsposition också om det fortsätter att gå bra.