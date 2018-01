William Karlssons totalsuccé – stormar mot Wayne Gretzky-lista

News har skrivit det ett antal gånger den här säsongen. Men William Karlssons NHL-succé bara fortsätter.

När hans Vegas Golden Knights i natt tog sig an Florida Panthers hängde den förre HV-stjärnan ännu ett mål. Fullträffen var hans tjugofemte för säsongen och Karlsson ligger nu femma i NHL:s skytteliga.

25th of the year so far and only more to come. @WKarlsson71 continues his HUGE year. #VGKvsFLA pic.twitter.com/amexSgHIMW

Enligt siffror från TSN, som Sportbladet först plockade upp, är Karlsson just nu på väg mot 46 mål om hans målform håller i sig över hela säsongen. Det skulle innebära att han tar sig in på listan över de spelare med flest gjorda mål i ett nytt expansionslag. Med på listan finns bland annat Wayne Gretzky som nätade 51 gånger för Edmonton Oilers säsongen 1979/80.

In a @GoldenKnights OT loss Friday, William Karlsson continued adding to his incredible scoring campaign as he now has 25 goals & a serious shot at joining this list by season's end pic.twitter.com/Ofcuq7L9en

— StatsCentre (@StatsCentre) January 20, 2018