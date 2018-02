Andreas Borgmans svar – efter NHL-petningen

Andreas Borgman petades från NHL-klubben Toronto Maple Leafs i förra veckan. I stället för spel i världens bästa liga blev det spel med farmarlaget Toronto Marlies i AHL.

Och redan nu har den förre HV-stjärnan gjort avtryck.

När Marlies besegrade Binghamton Devils med 5–2 på söndagen gjorde Borgman mål och blev utsedd till matchens lirare.

– Jag läste passningen och försökte få till ett snabbt skott. Den tog i bröstet på målvakten med sedan slog jag in returen, säger Borgman till Marlies TV.

Målet betydde 4–2 för Marlies. Fullträffen var Borgmans första på två AHL-matcher.

Borgman skapade rubriker även i sin debut i fredags. Då tvingades 22-åringen bryta matchen efter att ha åkt på en tuff tackling av Belleville Senators Mike Blunden.

Dirty hit from Mike Blunden on Andreas Borgman, who is in rough, rough shape. Blunden was ejected, so the Marlies go on a 5 minute PP. pic.twitter.com/ZMYUvjsCuo

— Jeff Veillette (@JeffVeillette) February 10, 2018