Beskedet: HV-centern skickas hem – missar JVM

HV71:s andre representant i truppen, backen Erik Brännström, är kvar i truppen. Dessutom står det klart att Brännström blir alternerande kapten till HV-bekantingen Lias Andersson som bär ”C:et” under turneringen. Även den tidigare HV-backen Jacob Moverare får ett ”A” på bröstet.

-----

No more pages to load