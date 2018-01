HV-stjärnan måste opereras – säsongen ser ut att vara över

Fredagens drabbning är av stor vikt för tabelläget. Malmö är just nu en poäng före HV71 med en match mindre spelad. Skåningarna innehar den sjätte och sista direktplatsen till kvartsfinal.

– Tyvärr skadad. Han är under undersökning. Han är inte aktuell, säger HV71:s tränare Johan Lindbom till News.

Det var under onsdagens träning som Dylan Reese tvingades lämna isen med en befarad knäskada. Något som jp.se var först med att rapportera.

-----

No more pages to load