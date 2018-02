Då inleds slutspelet – förutsättningarna för HV71

Tabelläget just nu (46 eller 47 av 52 matcher spelade): 1. Växjö (104p, +58) 2. Djurgården (87p, +42) 3. Skellefteå (79p, +27) 4. Färjestad (79p, +26) 5. Frölunda (79p, +13) 6. Malmö (78p, +14) ————– 7. Luleå (72p, +11) 8. HV71 (72p, +3) 9. Linköping (71p, +8) 10. Brynäs (64p, -6) ————– 11. Rögle (53p, -40) 12. Örebro (48p, -38) ————– 13. Mora (46p, -52) 14. Karlskrona (43p, -66)

Principen under hela slutspelet är att det högst rankade laget möter det lägst rankade laget, det näst högst rankade laget möter det näst lägst rankade laget och så vidare.

HV71 ligger i skrivande stund på åttonde plats i tabellen. Det innebär en plats i åttondelsfinalen (också kallat play-in). Just nu skulle motståndaren i matchserien som avgörs i bäst av tre bli rivalen Linköping. HV71 har, om tabelläget blir oförändrat, hemmafördel i åttondelsfinalen.

-----

