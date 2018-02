Detaljerna bakom William Karlssons NHL-succé

I en intervju med hockeysverige.se berättar nu Karlsson om detaljerna bakom supersäsongen. Det handlar bland annat om extra träning under sommaren.

Inför den här säsongen hade Karlsson som bäst gjort 25 poäng under en NHL-säsong. På 59 matcher den här säsongen har centern skickat in 31 mål och sammanlagt 52 poäng. En rejäl kross av det egna rekordet med andra ord.

Den förre HV71-stjärnan William Karlsson fortsätter ösa in mål för sitt Vegas Golden Knights i NHL. I en intervju med hockeysverige.se berättar han om detaljerna bakom succésäsongen.

-----

No more pages to load