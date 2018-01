Så ställer HV71 upp mot Örebro – Åhman vaktar målet

Men när laguppställningen nu offentliggjorts via Swehockey står det åtminstone klart att HV får ett gott besked. Christoffer Persson är tillbaka efter skada och går in i ett backpar tillsammans med Tom Hedberg.

HV71 ligger just nu sjua i tabellen med 63 inspelade poäng på 40 matcher.

