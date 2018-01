Experten: HV-detaljen ingen ser – så blir laget bättre

– Har man två friska kedjor som spelar framåt tycker jag att man ska spela med fem spelare kontinuerligt. Och inte rulla på sex eller sju backar. Det ska inte bara vara tre forwards som ska vara ihop hela tiden. Det ska vara en femma som är effektiv. Varför har man annars powerplay med fem speciella spelare? Sedan får tredje- och fjärdekedjan gå in och döda tid, säger Karlsson.

Viktiga poäng står på spel för HV71 när SHL:s grundserie går in i sitt slutskede.

HV71 går in i en viktig period i SHL. Då vill News hockeyexpert Anders ”Fanta” Karlsson se en förändring i hur laget formeras.

