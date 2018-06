Petersson svarade för 27 poäng på 40 grundseriematcher under en skadefylld KHL-säsong i Avangard Omsk. Han noterades för ytterligare sju pinnar på sex slutspelsmatcher.

Men fansen fortsätter hoppas. Och när Cmore-experten och Expressen-bloggaren Sanny Lindström går igenom vilka spelare han tycker att SHL-lagen ska värva är det just Peterssons namn som står under HV71.

HV71 letar fortfarande efter en forward till truppen. Nu stämmer experten Sanny Lindström in i kören som vill att klubben ska plocka hem André Petersson. Det skriver Cmore-experten och den tidigare SHL-spelaren i ett blogginlägg på Expressen.

Experten: HV71:s toppnamn – han borde plockas in

