Experten varnar NHL-klubbarna för HV-spelarna

Gustafsson växte ut till en pålitlig SHL-center den gångna säsongen. Under slutet av året spelade han bland annat med de nyblivna NHL-spelarna Pierre Engvall och Victor Ejdsell och hyllades för sin insats .

”Fehervary började bygga en hajp förra säsongen när han som 17-åring var en av Slovakiens bästa JVM-spelare. Jag har sett mycket utav honom under de två senaste åren men jag kan inte minnas att jag någon gång tyckt att han har visat riktig NHL-potential.”

Men när The Athletics expert Corey Pronman listar de 74 bästa spelarna inför den kommande draften finns inte någon av HV-spelarna med. De återfinns i stället på Pronmans lista (betalvägg) över spelare som inte borde tingas under de tre första rundorna.

HV71:s David Gustafsson och Martin Fehervary väntas väljas i den kommande NHL-draften. Men The Athletics expert Corey Pronman höjer ett varningens finger.

