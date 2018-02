Experten vill se HV-stjärnan i Nordamerika – efter starka comebacken

”Han kommer kanske fortfarande inte få ett avtal och inte heller en chans att bevisa sig i (Toronto) Marlies (Torontos farmarlag) men faktumet att han är tillbaka och dessutom spelar bra är stort”, skriver Wheeler på The Athletic (betalvägg) .

För när experten på nytt rankar Toronto-talangerna under 22 år har Engvall klivit upp till trettonde plats.

”Jag gillade verkligen Engvalls spel under början av säsongen. Han var fenomenal i Hockeyallsvenskans kvalspel förra året”, skrev Wheeler då .

Experten Scott Wheeler på sajten The Athletic rankade Engvall på plats 18 av 31 spelare när han i höstas gick igenom NHL-klubbens talanger under 22 år.

I höstas dömde han ut HV-spelaren Pierre Engvalls chanser att nå NHL. Men efter forwardens starka comeback är experten Scott Wheeler på sajten The Athletic inte längre lika säker.

