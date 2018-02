Fansen rasar efter senaste HV-värvningen: ”Ett skämt?”

Styrman visst, men bara om det trillar in en toppback under morgondagen! #HV71

Ok men inte den spets back man ville ha..

Man letade efter en ersättare för #42 och det slutar med att man tar in Styrman för resten av säsongen. 🤔Inte för att vara sådan men förväntade mig en back av helt annan kaliber om det nu skulle bli någon back. #HV71

-----

No more pages to load