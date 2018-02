Fansens kärleksgest till bortgångna HV-supporterns familj

– Att HV-fansen samlat in 7 000 kronor och eventuellt mer är helt underbart. Detta visar verkligen vad sann supporterkultur är. Vi kan glädjas hjälpas åt och stötta varandra. Vi är en supporterkultur som står upp för att hjälpa medmänniskor.

Nu, i slutet av januari, har över 7 000 kronor samlats in.

Johan Håkansson var en stor HV-supporter. Men efter en tapper kamp mot cancern somnade 48-åringen in i sviterna av sjukdomen i början av januari. Nu har HV-fansen gått samman för att hjälpa familjen genom den svåra perioden.

-----

No more pages to load