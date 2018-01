Fansens OS-ilska – efter att HV-stjärnan ratats: ”Skandal”

Lawrence Pilut, 22, har haft en i det närmaste succésäsong i HV71. Backen har fått mest speltid av samtliga Jönköpingsspelare och leder dessutom den interna poängligan med sina 27 (6+21) poäng på 36 matcher.

Men det räckte inte för att knipa en OS-plats. När förbundskaptenen Rikard Grönborg presenterade sin trupp på tisdagen var det i stället flera backar från KHL som ska spela turneringen i Sydkorea. Men Tre Kronor-coachen tog även ut tre SHL-backar: Rasmus Dahlin (Frölunda), Simon Bertilsson (Brynäs) och Mikael Wikstrand (Färjestad).

Beslutet att lämna HV-stjärnan utanför truppen har gjort en del fans upprörda på sociala medier.

In addition to a number #SWE fans, I'm sure some #NHL scouting staffs will find it a shame that they'll not be viewing Lawrence #Pilut at @Olympics. He's one of the most likely #SWE #UFAs to be signed this summer.

