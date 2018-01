Förklaringen till HV-stjärnans tunga tid

– Jag tycker att jag slår bort några puckar i powerplay. Jag kommer till några bra lägen och viker in i tredje (perioden) men får inte i väg skotten. Blir lite för passiv och har inte det där go:et och självförtroendet, säger Ullström.

Ullström har på ett sätt kommit att personifiera en trend som funnits i HV71 under stora delar av säsongen – för det är inte bara på slutet som nummer 29 placerats i en rad olika kedjekonstellationer . Laget har inte spelat med samma kedjor under någon längre period.

David Ullström verkar inte ha någon fast plats i HV71:s laguppställning just nu. När den regerande mästaren tog emot Skellefteå på torsdagen spelade Ullström med en ny omgivning för tredje matchen i rad. Forwarden har blivit ett tydligt exempel på den svårighet laget haft att hitta kontinuitet i sina formationer.

