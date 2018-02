Första bilderna: Stjärnan tillbaka i HV71

Till nästa säsong har just nu HV71 endast Sandström och Åhman under kontrakt. Avtalen med Söderström och Fredrik Pettersson-Wentzel löper ut i vår.

– Oskarshamn har två målvakter. Men vi sätter upp honom där som en säkerhet. Han ska vara kvar hos oss men kan finnas tillgänglig om Oskarshamn behöver en målvakt under säsongsslutet, sade HV71:s sportchef Johan Hult till News då.

Den regerande mästaren har nu fyra målvakter under kontrakt sedan Felix Sandström värvades in från Brynäs några dagar innan övergångsfönstret stängdes förra veckan.

Det var i mitten på december som HV71 meddelade att Söderström behövde opereras på grund av en bukskada. Målvakten flög under julhelgen över till USA för operation och rehabilitering hos sin NHL-klubb New York Islanders där han varit sedan dess.

HV71 har via sitt twitterkonto dokumenterat burväktarens första timmar i omklädningsrummet.

