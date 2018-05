Men efter guldsäsongen flyttade dansken på nytt söderut. Ny klubbadress blev Kristianstad i division 1 och senare under säsongen gick flyttlasset ännu en gång. Då till danska Rungsted Seier Capital där Andersson gjorde fem poäng på åtta grundseriematcher och ytterligare nio på 14 slutspelsframträdanden.

Rasmus T Andersson kom till HV71 inför säsongen 2015-16. Under sin andra säsong fick forwarden rejäl fart på poängproduktionen och satte 46 (19+27) poäng på 40 matcher i J20 SuperElit.

Gjorde HV-debut under guldåret – nu förlänger han i Danmark

-----

No more pages to load