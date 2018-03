GUIDE: Förutsättningarna inför HV71:s rysaravgörande

– HV71 slutar nia om laget tar noll eller ett poäng mot Färjestad samtidigt som Linköping och Luleå vinner sin match under ordinarie matchtid.

– HV71 slutar åtta om antingen Linköping eller Luleå vinner sin match under ordinarie tid samtidigt som HV tar noll eller ett poäng mot Färjestad. Förlorar HV71 sin match under ordinarie tid räcker det att Linköping eller Luleå tar två poäng för att kliva förbi.

– HV71 når en topp-6-placering om laget vinner under ordinarie matchtid samtidigt som Malmö förlorar mot Mora under ordinarie matchtid. HV71 måste då också vinna med ett antal mål beroende på hur många måls marginal Malmö förlorar med.

Tabellen just nu:

