Guldbackens framtid delar HV-fansen

– Jag tycker att Tim är en fantastiskt duktig back, men vi har jagat honom tidigare och då har han valt att vara kvar i AHL så det återstår att se vad han tar för beslut. Många av de här killarna vill vänta in så länge som möjligt för att se var det landar, sade Hult då.

Även Tim Erixon har kopplats ihop med HV71. Sportchefen Johan Hult berättade i en intervju med hockeynews.se tidigare under våren att klubben jagat AHL-backen tidigare.

Det finns i skrivande stund flera backar som kopplats till HV71 på marknaden. Marc-André Gragnanis kontrakt med Dynamo Minsk har löpt ut. HV jagade backen redan 2015 men fick då ge sig i kampen om kanadensarens signatur när NHL-klubben New Jersey Devils erbjöd honom ett kontrakt.

Men en hel del supportrar ställer sig frågande till Reese skadehistorik som inneburit att han missat en hel del matcher under sina två år i Jönköpingsklubben.

Amerikanen avslutade förra säsongen på läktaren efter en tuff knäskada. Nu är han hemma i USA och rehabiliterar sig. Ett beslut om framtiden väntas först komma någon gång under juni eller juli.

