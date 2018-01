Här är HV71:s nya superduo som öser in poäng

Victor Ejdsell har fått en kanonstart på 2018.

– Han är en kille som har rätt karaktär. Han kanske inte snackar lika mycket som alla andra men han har drivet för hockeyn, säger lagkamraten Max Wärn.

– Jag gillar att spela med honom. Han ung och han vill lära sig och han har tålamodet. Han förstår att man inte kan vara bäst varje dag men att man måste göra sitt bästa ändå. Han har lyckats jättebra.

På årets tre inledande matcher har centern svarat för sex poäng – fyra mål och två assist. En rejäl skillnad mot 22-åringens notering på bara en passningspoäng under hela december.

Ejdsell har den senaste tiden fått en relativt ny omgivning. Förra årets allsvenska poängkung har flyttas tillbaka in som center efter att under en tid spelat ytterforward. Vid sin sida har han fått just Wärn och Pierre Engvall som i slutet av 2017 kom tillbaka från sin tunga nyckelbensskada.

Och att få spela med Wärn vid sin sida har höjt den Nashville-kontrakterade centerns spel, säger han.

– Det är faktiskt ganska tryggt. Man vet var man har Max, han täcker upp bra på mina misstag. Jag tänker kanske lite mer offensivt än defensivt, säger Ejdsell.

– Max är otroligt bra att ha med sig. Han läser spelet otroligt bra och är inte rädd för att skita ned sig. Det är skönt att ha honom på kanten.

Och kanske är det inte så konstigt att den offensive spjutspetsen Ejdsell gillar att spela tillsammans med 29-åringen.

Wärn leder plus/minus-statistiken bland forwards i HV71 med sina +6. Han leder den internera tacklingsligan med 40 utdelade smällar. Dessutom har han under säsongen blockerat 27 skott, vilket är bäst bland samtliga forwards.

Som om inte det vore nog har den KHL-meriterade finländaren börjat få i gång poängproduktionen i sin nya klubb. Under årets tre första matcher har forwarden spottat in fem poäng (fyra assist och ett mål). I matchen mot Frölunda senaste (förlust 3–5) noterades Wärn för ett mål och en målgivande passning.

Efter att kedjan med Oscar Sundh, Anton Bengtsson och Robin Figren varit heta under en tid börjar nu alltså ytterligare en HV-trio ta kliv framåt.

– Det var en hyfsat jobbig start med en annan typ av hockey, nya killar och ett nytt system. Jag var inte jätteimponerad över vad jag gjorde. Men nu börjar det kännas bättre. Jag har börjat hitta åkvägar och de killar som jag spelar med, säger Wärn.

– Jag tycker att det går bättre nu. Och det brukar vara så att de tuffaste killarna kliver fram när de viktigaste matcherna kommer. Jag hoppas att jag är en av de killarna.

Totalt har kedjan med Wärn, Ejdsell och Engvall gjort 13 poäng på tre matcher.

– Det har gått bra. Vi snackar mycket om att få ned puckarna djupt och vara starka. Vi är ganska stora killar som kan dra det lasset, säger Ejdsell.

– Vi kan fortfarande bli bättre på det. Men jag tycker att det finns bitar som vi gör bra på matcherna. Men ibland så gäller det att vi hittar någon nivå där vi är påslagna direkt när pucken släpps.

