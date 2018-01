HV-backens häftiga telefonsamtal: ”En dröm”

Fast att värva in en ersättare är inte aktuellt.

Men uttagningen innebär också att HV71 blir en back kort under tre omgångar (OS i Sydkorea pågår 9–25 februari och SHL har uppehåll).

Resten av världen fick reda på Kanadas trupputtagning på torsdagskvällen bara en knapp timme innan Elliott och hans HV71 skulle ta sig an Frölunda (förlust 3–5) hemma i Kinnarps arena.

