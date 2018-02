HV-backens show i Sveriges utklassning

När laget mötte Tyskland på torsdagen blev det en förkrossande seger. Sverige vann med hela 9–2. En av matchens förgrundsfigurer var just HV-spelaren Hedberg.

Under det pågående OS-uppehållet spelar flera av Sveriges juniorlandslag turneringar runt om i världen. Team 19 med bland annat Tom Hedberg och Adam Åhman i laget har dragit i gång sin femnationersturnering i Tjeckien.

