HV-backens speciella inbjudan – grillas av NHL-klubbarna

Förra året var Erik Brännström var inbjuden till NHL draft combine inför NHL-draften. Det här året är det i stället en annan HV-back som tagit sig till Buffalo.

Martin Fehervary är just nu på plats i Buffalo för att grillas av NHL-klubbarna. Tidigare under veckan har spelarna som deltar under eventet intervjuats av sin potentiella framtida arbetsgivare.

Nu kommer veckan avslutas med tuffa fystester. Spelarna går igenom tolv olika moment, bland annat styrka och kondition, för att kunna bedömas av NHL-klubbarna.

Den kanadensiska sajten Sportsnet har sammanställt listan på de olika testerna, något sajten hockeynews.se också rapporterat om.

Sportsnet sammanställning inför helgens fystester som väntar ett hundratal inbjudna talanger till NHL Combine.

Fehervary är den enda HV-spelaren inbjuden till draft combine. Det innebär bland annat att David Gustafsson, som också väntas gå i draften i Dallas under midsommarhelgen, inte fick komma till Buffalo.

Såväl Fehervary som Gustafsson väntas gå i någon av de tre första rundorna. Den sistnämnde rankades nyligen som den 77:e bästa spelaren i draften av magasinet The Hockey News.