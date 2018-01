HV-backens stora besvikelse – efter finaldramat

Även om Kanada vann matchen saknades inte chanser för de svenska spelarna som stundtals förde drabbningen. Och i slutperioden var just Brännström ytterst nära att ge sitt lag ledningen. Men skottet prickade stolpen.

– Jag tyckte vi var värda ett bättre slut. Det känns för jävligt just nu, säger HV-backen Erik Brännström till Aftonbladet .

Det blev ett blytungt slut på JVM för Sverige. I finalen mot Kanada i amerikanska Buffalo föll Juniorkronorna efter ett sent avgörande.

