HV-bossen efter fiaskot: ”Har inte räckt till”

Centern kan komma att åka över till USA inom kort. Men först måste han vila upp de skavanker – bland annat en öm axel – som han ådragit sig under säsongen.

Redan nu ryktas flera spelare vara på väg in. Jonas Gunnarsson, Martin Fehervary och Markus Ljungh ska vara klara för spel i Jönköpingsklubben, enligt rapporter från Expressen och Jnytt .

Även forwarden Bill Sweatt kommer lämna klubben. News kunde under onsdagskvällen berätta att amerikanen med största sannolikhet kommer avsluta karriären efter fem säsonger i SHL.

