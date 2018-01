HV-centern till Småkronorna – spelar USA-turnering

Under tisdagen togs trion Adam Åhman, Filip Sveningsson och Tom Hedberg ut till Team 19:s femnationersturnering i Tjeckien.

Och nu står det också klart att en hel rad HV-talanger kommer få chansen att visa upp sig i de olika landslagen. En utav dem är centern David Gustafsson som är uttagen till Småkronornas femnationersturnering i amerikanska Plymouth under perioden 13–17 februari.

-----

No more pages to load