HV-fansens glädje – efter stjärnans återkomst

Det har dröjt längre än väntat. Men nu är Linus Söderström tillbaka i träning för sitt HV71. Målvakten gjorde sitt första pass med klubben på torsdagen efter att ha tillbringat omkring två månader i USA där han rehabiliterat sig hos sin NHL-klubb New York Islanders efter en operation under julhelgen.

Stjärnans återkomst innebär att HV har fått ännu en pusselbit på plats inför det stundande slutspelet. Och att Söderström, som förra säsongen spelade varje slutspelsmatch under HV71:s väg till SM-guld, är tillbaka i Jönköping har mötts med stor lycka bland fansen.

The return of the King. #HV71 pic.twitter.com/EwGjnyRuGb

— Pontus Burman (@pontusburman) February 22, 2018