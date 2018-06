HV-fansens sluga plan – för att få hem André Petersson

Men fansen är inte ensamma om att tro att Petersson gjort succé i HV71. När Expressens bloggare och Cmore-experten Sanny Lindström i slutet på förra veckan tog fram ett namn att värva åt varje SHL-klubb var det just Petersson som pekades ut som det hetaste namnet för Jönköpingsklubben.

Bland kommentarerna från fansen som valt att skriva under namninsamlingen går det bland annat att läsa:

”Det är alla HV-fans dröm att få hem André Petersson. Vi har i flera år önskat att André ska vända hem och spela i den blåa dressen igen. Vi fans ska göra vad vi kan för att han ska vända hemåt. Så skriv under och sprid detta! #KomHemAndré”, skriver insamlingens grundare.

Nu har en namninsamling startats under rubriken ”Kom hem André Petersson!”. Efter bara ett par dagar har 140 personer skrivit under.

