HV-favoriten om OS: ”Tycker att man borde ta en plats”

Målvakten Linus Söderström var uttagen under en av turneringarna men spelade inga matcher.

JKPG News kunde under slutet av förra året berätta att HV-duon David Ullström och Sebastian Wännström fanns med på Grönborgs bruttolista inför OS. De två spelarna bekräftade för News att de ombetts söka visum till Sydkorea. Men ingen av spelarna har deltagit i någon av de två förberedande landslagsturneringarna under 2017.

