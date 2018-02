HV-forwarden om NHL-framtiden – i klubben han nobbade

– En bättre väg in i NHL, absolut, mer stängt i Nashville, såg ingen riktig väg fram där. Sedan ska man inte underskatta att om han kommer till AHL (Rockford), då har han en coach där som kan hockeyallsvenskan (Jeremy Colliton, coachade Mora när Ejdsell var i Bik Karlskoga), säger Carnbro.

The Athletics Corey Pronman – som specialiserat sig på talangfulla spelare – skriver att även om HV-forwarden inte är någon perfekt spelare så har han en fördel med sin storlek och styrka , vilket skulle kunna hjälpa honom slå sig in i NHL. Pronman rankar 22-åringen som en medelbra talang.

Ejdsell byter alltså en toppklubb mot ett, i nuläget, sämre lag. Det betyder också att hans chanser att slå sig in i världens bästa hockeyliga ökar, enligt experterna.

Bowman tog sig även tid att ringa Ejdsell under måndagen.

– Det (Chicago) är en stor stad. Just då tyckte jag att det var enormt stort. Det kändes liksom som ”oj, skulle jag kunna vara här en dag?” Jag kommer ju från en liten bruksort med 5000 personer.

– Det är klart det känns lite skumt. Jag åkte till Chicago av en anledning och det var att jag var intresserad av dem. Nashville kändes bäst just då. Men jag är ganska nöjd ändå, säger Ejdsell.

Den klassiska NHL-klubben har haft problem under säsongen och är relativt långt från en slutspelsplats. Och Nashville, som förra säsongen förlorade Stanley cup-finalen mot Pittsburgh, satsar för att nå hela vägen den här säsongen och behöver därför förstärka laget inför slutspurten.

Victor Ejdsell blev bortbytt av Nashville Predators innan han ens hann göra debut för klubben. Nu ser NHL-framtiden i stället ut att bli i Chicago Blackhawks. En klubb HV-stjärnan nobbade så sent som i våras.

-----

No more pages to load