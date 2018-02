HV-forwardens revansch – mot gamla klubben

– Det är klart man känner för den klubben eftersom man var med och tog upp den till SHL. Jag önskar dem all lycka, säger Engvall.

– Det är alltid gött när poängen ramlar in. Det känns bra med Ejdsell och Gustafsson. Det känns som vi växer för varje match som går, säger Engvall.

Engvall var först med och spelade fram Victor Ejdsell till 3–0 i powerplay. Därefter såg han till att David Gustafsson kunde styra in 4–0. Forwarden fick dessutom stänga matchen med sitt 5–0 när han nätade i powerplay från nära håll i slutet av den tredje perioden.

Men fullt lika trevligt blir det kanske inte för Mora-kompisarna under torsdagskvällen.

HV-spelaren hann tänka desto mer på det innan matchen. Under onsdagen hade han nämligen besök av några av sina tidigare lagkompisar.

HV-forwarden gjorde på torsdagskvällen sin första match mot sin gamla klubb Mora sedan nyckelbensskadan som höll honom borta i nästan tre månader – en skada som inträffade mot just Mora i höstas. Då klev Engvall fram och sköt ett mål och två assist i HV71:s 5–0-seger.

