HV-hjälten avslöjar sluga fulknepet

Det är på sin blogg på Nordicbet som den förre HV-spelaren Pär Arlbrandt listar fem ”fula” tricks som spelare och tränare kan använda sig av förra att skaffa sig en fördel under en match. Det handlar bland annat om att knäcka en klubba i samband med en icing för att få extra vila, att göra ett, till synes, helt oväntat målvaktsbyte mot slutet av matchen och att tjuva några extra meter vid byten.

Det är känt att hockeyspelare använder sig av olika tricks för att få fördelar på isen. Nu avslöjar den förre HV-stjärnan Pär Arlbrandt sitt eget sluga favoritknep under åren som aktiv.

-----

No more pages to load