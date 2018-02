HV-kuggens OS-kärlek – avslöjar favoriterna

– Sedan gillar jag längdskidåkning också. Jag läser en bok just nu och i den sägs det att längdskidåkarna är de bäst tränade idrottsutövarna i världen, säger Zanetti.

– Jag har ett par killar på Snapchat. De skickar bilder från OS-byn. Den är häftig. Jag har många vänner och killar som jag tränar med under sommaren som är där. Det är en häftig upplevelse. Jag kommer säker snacka med dem om det här när jag träffar dem i sommar, säger Zanetti.

Men det är inte bara lagkamraten som Zanetti håller ett extra öga på under turneringens gång.

HV71:s backkugge Marc Zanetti följer lag- och landskompisen Stefan Elliott under OS-turneringen i ishockey. Men i en intervju med News avslöjar 26-åringen från Kanada även sina andra favoritsporter under spelen.

