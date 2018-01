HV-löftet om sin första nolla

– Det var riktigt skönt. Dels att vi vann och sedan att hålla nollan Det var jäkligt skoj, säger Adam Åhman till C More.

För Åhman blev det en väsentlig skillnad i den tredje perioden jämfört med de två första.

– I de två första spelade vi stabilt över hela banan. Det var mer försvarshockey och lite jobbigare för mig i sista perioden.

Efteråt var han mycket glad, men också trött.

– Jag är lite sliten. Den tredje perioden var tuff, men det var skönt att vi kunde hålla emot.

I den här matchen fick han chansen då Fredrik Pettersson-Wentzel vaktat kassen i stort sett varje match på sistone.

– När man har varit med och tränat mycket vill man in och spela och då gäller det att visa framfötterna, säger Adam Åhman till C More.

Den unge HV-målvakten har tagit ett rejält kliv i utvecklingen den här säsongen.

– Jag har utvecklat allt. Min målvaktstränare och jag har jobbat hårt, säger Adam Åhman.

Det fick Örebro känna på den här tisdagskvällen.

