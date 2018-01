HV-målvaktens succédebut – poäng och straffräddning i storsegern

– Det var för jäkla skönt att göra mål igen, säger Engvall till C More.

Engvall satte 4–2 när han hittade en fri yta framför Karlskrona-målet och ohindrad kunde trycka in Victor Ejdsells passning.

Men den här torsdagskvällen i Blekinge hittade HV:s nummer 88 – som gjorde comeback på annandagen efter en tre månader lång skadefrånvaro – återigen in i målprotokollet.

– Riktigt skoj. Jag tycker gubbarna framför mig gör det lätt för mig. Det var otroligt skönt med tre poäng också, säger Åhman till C More.

Målet betydde 5–2 i tom kasse. HV71 vann till slut bortamatchen mot Karlskrona med 6–2 efter en slutperiod där laget tryckte in hela fem mål.

– Det är inte något man gör varje dag. Det var kanske inte den mest inövade varianten men det var kul, säger Åhman till C More.

-----

