HV-profilen om psykningen från LHC:s retsticka

Det var under uppvärmningen som Emil Sylvegård svarade för en uppmärksammad psykning mot rivalerna i HV71 inför lagens första möte i åttondelsfinalen på måndagskvällen.

LHC-spelaren snodde pucken av Erik Brännström när HV-backen stod och dribblade nära mittzon. Därefter åkte han förbi och sprutade upp is mot ansiktet på Robin Figren.

– Mitt jobb är väl att komma under skinnet. Jag visste att Figren brukar sitta där och stretcha så jag ville ta lite energi från honom. Man hoppas att de kanske tar någon onödig utvisning, att ta energi från dem och ge energi till oss, säger Sylvegård till C More.

Robin Figren var fåordig om händelsen efter matchen.

– Det är hans matchplan. Jag har fokus på laget. Det är inte så mycket att säga om det, säger Figren till News.

Desto mer besviken var HV-spelaren på 1–3-förlusten som nu alltså innebär att säsongen är över om Linköping vinner match två i Saab arena på onsdag.

– Jag tycker inte att vi kommer upp till 100 procent. Vi har våra lägen. Vi kan vinna den här matchen. Men då krävs det lite till i alla delar av spelet ishockey, säger Figren.