HV-SNACK: Så känner du igen HV-lirarna nästa säsong

– Vi planerar in ytterligare två matcher och målet är att åka till Finland i månadsskiftet augusti-september och spela dem, säger sportchefen Johan Hult till HV71.se.

Max Wärn ryktas vara på väg bort från HV71. Och den finske forwarden har ännu inte varit med under lagets gemensamma försäsongsträning. Klubbens sportchef Johan Hult säger till News att Wärn är hemma i Finland då han nyligen blivit pappa för tredje gången. Du läser hela intervjun med Hult här.

Därför saknas Max Wärn under försäsongsträningen

HV71 har enligt uppgifter till News och den initierade bloggaren MrMadhawk undersökt möjligheten att plocka in Malmös Robin Alvarez. Nu ser 30-åringen också ut att lämna Skånelaget. Men enligt nya uppgifter från just MrMadhawk är HV71 inte längre med i jakten. Flera utländska och svenska klubbar ska i stället vara de mest intresserade.

-----

No more pages to load