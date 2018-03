HV-spelarna till News: Vi vill stanna

Backen hämtades in från Brynäs på lån i höstas. Kanadensaren blev då ersättare till Alexander Yttrell vars säsong tog slut efter en bröstskada.

– Min fru och jag trivs här. Det har varit en tuff säsong för laget och för mig. Men vi har gjort (Jönköping) till vårt hem och trivts bra under vår tid här, säger Reese till News.

Reese missade slutet av säsongen efter att ha ådragit sig en knäskada i mitten på januari. Skadan var backens andra på lika många säsonger i Jönköpingslaget. Under förra säsongen hade 33-åringen problem med ryggen.

-----

